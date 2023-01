Pray for peace in Brazil

In recent years the Anglican Church of Canada has deepened its relationships with the Anglican Epsicopal Church of Brazil (IEAB). Through companion diocese relationships, such as between the Diocese of Huron and Amazonia, visits from Brazilian Bishops Francisco DaSilva (former Primate); Saulo Barros and Marinez Bassotto, current Primate, and participation by Canadian Anglicans as partners to the General Synod of the IEAB we have discovered shared mission and ministry, including evangelism, diakonia, and accompaniment with Indigenous peoples and 2SLGBTQ+ communities.

We are deeply saddened to hear the recent news of violence against the democratically elected government of Brazil. Archbishop Marinez Bassotto shared with the Primate:

“We are living through very difficult times in Brazil. We are very apprehensive, because since the results of the [2022] elections, extreme right-wing groups were demonstrating throughout the country, and there were concentrations of people in front of the army barracks begging for military intervention and a coup against democracy. This is surreal.”

The House of Bishops of Brazil has responded with the statement below. Please pray as they have asked, … “for permanent prayer for peace in Brazil, so that love overcomes hatred, dialogue replaces violence and intolerance gives way to respect.”

Pray for the witness of the church and its leaders in the midst of these troubling times.

IEAB expresses repudiation for the terrorist acts perpetrated in Brazil The Anglican Episcopal Church of Brazil expressed its vehement repudiation of the terrorist actions that took place this Sunday, January 8, in Brazil. In the document, signed by the House of Bishops, the IEAB states that such acts “seek to destroy the foundations on which our nation is established and are, therefore, attacks against the entire Brazilian people”. The document also asks that those responsible for the deplorable scenes of vandalism be identified and held accountable, “both in financing and in the execution of such violence”. Read the full text below. Manifesto of the House of Bishops of the Anglican Episcopal Church of Brazil in the face of the terrorist and anti-democratic acts of January 8, 2023 May the peace of Christ reign in your hearts. To this peace you were called. (Colossians 3:15a) The House of Bishops of the Anglican Episcopal Church of Brazil (IEAB) cannot remain indifferent to the anti-democratic acts that took place in Brasília on January 8, 2023. We came forward to express our vehement repudiation of the acts of terrorism and vandalism that constituted serious attacks on Brazilian democracy. As Christian people and aware of our social and political responsibility, we affirm that democracy is a right that needs to be respected and protected; and the extremist and deplorable actions of the invasion of the headquarters of the Three Powers of the Republic, with the depredation of public property, are not just manifestations of non-compliance with the legitimate result of the elections and with the inauguration of the new President of the Republic, but rather seek to destroy the bases on which our nation is established and are, therefore, attacks against the entire Brazilian people. Faced with this, we confirm the need for investigation, identification and accountability of all people involved, both in financing and in the execution of such violence. We assure our support to the Institutions responsible for guaranteeing the Democratic Rule of Law. We pray and call for permanent prayer for peace in Brazil, so that love overcomes hatred, dialogue replaces violence and intolerance gives way to respect. —House of Bishops of the Anglican Episcopal Church of Brazil

IEAB manifesta repúdio pelos atos terroristas perpetrados em Brasília A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil manifestou veemente repúdio às ações de terrorismo ocorridas neste domingo, 8 de janeiro, em Brasília. No documento, assinado pela Câmara Episcopal, a IEAB afirma que tais atos “buscam destruir as bases nas quais está firmada a nossa nação e são, portanto, atentados contra todo o povo brasileiro”. O documento também pede que os responsáveis pelas lamentáveis cenas de vandalismo sejam identificados e responsabilizados, “tanto no financiamento, quanto na execução de tamanha violência”. Confira a íntegra a seguir. Manifestação da Câmara Episcopal da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil diante dos atos terroristas e antidemocráticos do dia 08/01/2023 Que a paz de Cristo reine no coração de vocês. Para essa paz vocês foram chamados. (Colossenses 3:15a) A Câmara Episcopal da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB) não pode ficar indiferente diante dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. Viemos a público manifestar o nosso veemente repúdio às ações de terrorismo e vandalismo que configuraram graves atentados à democracia brasileira. Como pessoas cristãs e conscientes de nossa responsabilidade social e política, afirmamos que a democracia é um direito que precisa ser respeitado e zelado; e as ações extremistas e lamentáveis da invasão das sedes dos Três Poderes da República, com depredação do patrimônio público, não são apenas manifestações de inconformidade com o resultado legítimo das eleições e com a posse do novo Presidente da República, mas, sim, buscam destruir as bases nas quais está firmada a nossa nação e são, portanto, atentados contra todo o povo brasileiro. Frente a isso, firmamos a necessidade de apuração, identificação e responsabilização de todas as pessoas envolvidas, tanto no financiamento, quanto na execução de tamanha violência. Asseguramos o nosso apoio às Instituições responsáveis por garantir o Estado de Democrático de Direito. Oramos e convocamos a oração permanente pela paz no Brasil, para que o amor vença o ódio, o diálogo substitua a violência e a intolerância dê lugar ao respeito. —Câmara Episcopal da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil

IEAB expresa repudio por actos terroristas perpetrados en Brasilia La Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil expresó su vehemente repudio a las acciones terroristas ocurridas este domingo 8 de enero en Brasilia. En el documento, firmado por la Cámara Episcopal, la IEAB afirma que tales actos “buscan destruir los cimientos sobre los que se asienta nuestra nación y son, por tanto, atentados contra todo el pueblo brasileño”. El documento también pide que se identifiquen y rindan cuentas a los responsables de las deplorables escenas de vandalismo, “tanto en el financiamiento como en la ejecución de tal violencia”. Revisa el texto completo a continuación. Manifestación de la Cámara Episcopal de la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil ante los actos terroristas y antidemocráticos del 08/01/2023 Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. A esta paz fuisteis llamados. (Colosenses 3:15a) La Cámara Episcopal de la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil (IEAB) no puede permanecer indiferente ante los actos antidemocráticos ocurridos en Brasilia el 8 de enero de 2023. Salimos a expresar nuestro vehemente repudio a los actos de terrorismo y vandalismo que constituyeron graves atentados contra la democracia brasileña. Como pueblo cristiano y conscientes de nuestra responsabilidad social y política, afirmamos que la democracia es un derecho que debe ser respetado y protegido; y las acciones extremistas y deplorables de la invasión a la sede de los Tres Poderes de la República, con el despojo de bienes públicos, no son meras manifestaciones de incumplimiento del resultado legítimo de las elecciones y de la toma de posesión del nuevo Presidente de la República, sino que buscan destruir las bases sobre las que se asienta nuestra nación y son, por tanto, atentados contra todo el pueblo brasileño. Ante esto, ratificamos la necesidad de investigación, identificación y rendición de cuentas de todas las personas involucradas, tanto en el financiamiento como en la ejecución de dicha violencia. Aseguramos nuestro apoyo a las Instituciones encargadas de garantizar el Estado Democrático de Derecho. Oramos y llamamos a la oración permanente por la paz en Brasil, para que el amor venza el odio, el diálogo reemplace la violencia y la intolerancia dé paso al respeto. —Cámara Episcopal de la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil

