Rencontre annuelle du Dialogue des évêques anglicans et catholiques romains à Toronto

Toronto—Le Dialogue des évêques anglicans et catholiques romains du Canada (ARC-E) a tenu sa dernière rencontre dans la région de Toronto du 27 au 29 novembre 2019. Cette réunion annuelle est l’occasion pour les évêques de s’informer, de partager et de discuter sur leurs activités pastorales respectives, de faire le point sur l’actualité dans les deux Églises, et de promouvoir les objectifs de l’unité chrétienne au Canada. Les évêques ont notamment abordé des questions relatives à l’œcuménisme, à la liberté de religion et de conscience dans la société canadienne, aux partenariats interreligieux, ainsi que les défis et possibilités concernant l’aumônerie dans les forces armées, les services correctionnels et les milieux hospitaliers. Pendant une partie de leur réunion, les membres de l’ARC-E ont reçu les coprésidents anglican et catholique romain du Dialogue théologique anglican-catholique romain au Canada (ARC) pour discuter de la priorité actuelle de l’ARC sur le fonctionnement des consultations synodales et de la prise de décision dans les deux confessions. Il y a maintenant plusieurs années que l’ARC-E et l’ARC collaborent étroitement à enrichir mutuellement leurs travaux et leurs réflexions.

Tout au long de la rencontre, les évêques ont consacré beaucoup de temps et de réflexion à planifier les efforts mutuels et constants qu’ils consacrent à la réconciliation et au renouveau de leurs relations avec les peuples autochtones du Canada. Leurs échanges ont grandement bénéficié de la généreuse participation de Mgr Mark McDonald, archevêque national anglican autochtone, invité comme conférencier à la réunion. Dans un esprit de dialogue et d’apprentissage, les évêques anglicans et catholiques romains ont dégagé plusieurs domaines de collaboration en cours et de collaboration potentielle dans leurs efforts respectifs de réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuit du Canada, sous le signe de l’humilité et de la confiance.

Le dialogue ARC-E a été formé en 1975 peu après le dialogue théologique anglican-catholique romain au Canada (ARC). Il est coparrainé par la Conférence des évêques catholiques du Canada et l’Église anglicane du Canada.

Available in English

Pour toute demande par les médias, veuillez communiquer avec :

Lisa Gall

Coordonnatrice des communications

Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC)

[email protected]

Alice Namu

Coordonnatrice des communications

l’Église anglicane du Canada

[email protected]

